Если в Нидерландах одобрят решение о передаче Украине самолетов F-16, то это автоматически будет означать, что истребители планируют запускать с аэродромов стран НАТО. В таком случае увеличивается риск развязывания войны между альянсом и Россией. Такое мне высказал постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

Постпред РФ аргументировал свою точку зрения, пишет агентство ТАСС. На Украине не осталось взлетно-посадочных полос, которые подходят для запуска истребителей F-16. Ранее РФ наносило высокоточные удары по таким объектам. Значит, самолеты будут запускать с территорий НАТО. Это негативно отразится на взаимоотношениях между альянсом и Россией и может привести к дисклокации конфликта.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 передадут Украине уже в августе нынешнего года. В ходе саммита НАТО эта тема активно обсуждалась. Было решено создать коалицию по подготовке украинских военных для управления иностранными самолетами. Инициативу поддержало 10 стран.