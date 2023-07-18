Постпредство РФ при ООН: Власти Украины при помощи терактов поднимают свой рейтинг

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 18 июля, поделился мнением относительно причин террористических актов со стороны Украины, пишет агентство ТАСС .

Дмитрий Полянский уверен, что, во-первых, контрнаступление Украины оказалось провальным. ВСУ терпят поражения и никак не могут добиться даже незначительных успехов.

Во-вторых, недавно прошел саммит НАТО, в ходе которого Украина не получила никаких гарантий от представителей альянса о возможном присоединении к организации в качестве равноправного партнера.

Эти два фактора негативно влияют на репутацию киевского режима среди населения Украины. Чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления и отказа НАТО давать гарантии, правительству необходимо сместить ракурс внимания. Каждая атака на территорию РФ становится важным инфоповодом, который публикуют СМИ и обсуждают люди. Это своеобразный успех. Рейтинг властей начинает снова расти.

Дмитрий Полянский уверен, что подобная тактика свойствена террористическому режиму. Об этом дипломат заявил во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН.