Постпредство РФ: Спецслужбы ежедневно пресекают десятки терактов со стороны СБУ
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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации, пишет агентство ТАСС. Спикер рассказал, что спецслужбы РФ ежедневно пресекают десятки, а иногда и сотни террористических актов, которые организованы СБУ. Информация об этом в открытом доступе. Ежедневно новостные каналы сообщают о новой попытке теракта и оперативного реагирования национальных спецслужб.
«Важно понимать, что десятки, если не сотни запланированных СБУ [Службой безопасности Украины] терактов на территории России пресекаются российскими спецслужбами». – заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский отметил важную деталь, что часто Украина не трогает военные склады или какие-либо стратегически важные предприятия, склады. Вместо этого СБУ планируют операции по разрушению мирных городов, которые находятся за тысячи километров от линии боевого соприкосновения. Такое поведение позволяет характеризовать Украину как террористическое государство.