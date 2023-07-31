Постпредство РФ: Спецслужбы ежедневно пресекают десятки терактов со стороны СБУ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации, пишет агентство ТАСС. Спикер рассказал, что спецслужбы РФ ежедневно пресекают десятки, а иногда и сотни террористических актов, которые организованы СБУ. Информация об этом в открытом доступе. Ежедневно новостные каналы сообщают о новой попытке теракта и оперативного реагирования национальных спецслужб.