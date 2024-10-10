Два человека погибли во время пожара в московском «доме-корабле» на Большой Тульской улице
В Москве во время пожара в «доме-корабле» погибли два человека
Фото: [pxhere.com]
В Москве произошел пожар в жилом доме, известном как «дом-корабль» на Большой Тульской улице, сообщило МЧС России в мессенджере.
Возгорание произошло в квартире на шестом этаже, площадь пожара составила 40 кв. м. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали открытое горение. На месте работали 47 специалистов и 15 единиц техники.
По информации «Московского комсомольца», два пенсионера погибли на пожаре на Большой Тульской. Отмечается, что квартира пожилых людей была сильно захламлена, из-за чего жители не смогли выбраться на улицу. Предварительная причина пожара — замыкание проводки.
По данным ТАСС, при тушении пожара в «доме-корабле» спасены трое жильцов, еще 80 человек эвакуировались самостоятельно.
Ранее в подмосковном Ногинске произошел пожар. Огонь охватил несколько торговых павильонов на рынке города. Прокуратура занялась проверкой этого инцидента.