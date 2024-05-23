Пострадавшую в результате падения лифта девочку из Башкирии пригласили на дообследование

В Стерлитамаке 16 мая упал лифт . В этот момент в нем находился ребенок, который получил травмы. Сегодня, 23 мая, девочку пригласили на дообследование, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Изначально башкирские медики диагностировали сотрясение мозга. Ребенок жаловался на боли в районе живота. Врачи подозревали, что у пострадавшей травмы внутренних органов. Предположения не подтвердились. Девочку выписали из детской больницы из хирургического отделения 19 мая.

На данный момент состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Ее пригласили на дообследование. Доктор провел осмотр пострадавшей девочки и консультацию с ее мамой, в ходе которой поделился рекомендациями. Необходимости в госпитализации нет. Девочка находится под амбулаторным наблюдением.

Ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге в жилом доме с 20 этажа упал лифт с ребенком в кабине.