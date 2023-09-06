«Построили за свои деньги»: Жители Нижнего Новгорода «баррикадируют» районы ограждениями

В Нижнем Новгороде товарищества индивидуальных застройщиков (ТИЗ) принимают решение о перекрытии дорог. Делают это на законных основаниях, но владельцы соседних садовых товариществ ограничены в своих передвижениях, сообщает newsnn.ru .

«Установленные блоки, шлагбаумы и прочее никому не перекрывают дорогу. Так сказать нельзя. Просто люди когда-то построили за свои деньги трассу, покрыли асфальтом. И до поры до времени по ней все ездили, с доброго разрешения. Теперь нет разрешения, хозяевам надоело. И те товарищи, которые жалуются, они хотят на чужом горбу в рай въехать», — прокомментировал NewsNN ситуацию глава ТИЗ «Новопокровское» Александр Самойлов.

Жители садового товарищества «Колос» в Нижнем Новгороде рассказывают, что выехать за пределы территории можно было несколькими способами. Постепенно многие проезды были закрыты: где установили шлагбаум, где поставили бетонные ограждения. Недавно жителям перекрыли последний путь к городу.

Сообщается, что приехал трактор и выкопал ров. Горожане сообщают, что теперь они просто «забаррикадированы». Издание разбиралось в ситуации. Выяснилось, что везде, где установили ограждения, расположены ТИЗы.

Собственники ТИЗов утверждают, что раньше асфальтированных дорог в этих местах не было. Люди самостоятельно оплачивали все работы, чтобы у них появилась проезжая часть и тротуары. Значит, они имеют полное право распоряжаться своим имуществом. Жители ТИЗ предлагают собственникам садового товарищества «Колос» проезжать по полям, как это делали много лет назад.

«Скорая помощь не могла проехать к больному! Администрация Советского района бездействует», — написала в соцсетях жительница Ольга Полякова

Не все в этой ситуации связано с комфортом владельцев «Колоса». Пожарные машины и бригады скорой помощи тоже не смогут приехать на место происшествия. Недавно на территории товарищества сгорел дом. Владелец предполагает, что может пожарные просто не могли найти дорогу, по которой можно было бы проехать быстрее.

«Я хорошо запомнил время, когда звонил пожарным — это было 3 сентября в 19:20. Но приехали ребята только после 20:00, с рваными рукавами. Может, сами заплутали, может из-за перекрытий, не знаю», — рассказал собеседник NewsNN

Собственники ТИЗ отрицают, что такое было возможно. Все посты обязаны пропускать автомобили специального назначения. О том, что будет ехать пожарные, в ТИЗе были проинформированы.