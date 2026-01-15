Потеря матки из-за ошибки медиков: пациентка скандальной новокузнецкой больницы поделилась своей трагедией

Пациентка новокузнецкой больницы, в роддоме которой во время новогодних выходных умерли девять младенцев, стала бесплодной по врачебной ошибке, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным канала, после родов у пациентки диагностировали врастание плаценты. Специалисты сделали УЗИ и настоятельно рекомендовали согласиться на операцию по удалению матки. По словам девушки, медики уверяли, что альтернативных способов решения проблемы нет.

По информации канала, после операции девушка обратилась в суд. На протяжении 1,5 лет специалисты разбирались в ситуации. После ряда проведенных судебных экспертиз стало ясно, что врачи допустили ошибку во время постановки диагноза. Россиянка не может стать мамой.

«На снимках УЗИ нет признаков врастания плаценты, поэтому операцию по удалению матки не нужно было проводить», — сообщил SHOT.

По данным канала, суд обязал администрацию медицинского учреждения, где допустили фатальную ошибку, выплатить пострадавшей девушке компенсацию в размере 500 тыс. руб. Назначен также штраф в размере 250 тыс. руб.

В новокузнецком роддоме №1 во время новогодних праздников умерли девять новорожденных. Что об этом известно и кто понесет наказание — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».