Потерялась или бросили: В Екатеринбурге найдена пятилетняя девочка

В Екатеринбурге на детской площадке обнаружили пятилетнюю девочку без присмотра взрослых. Она рассказала, что папа обещал вернуться и попросил немного поиграть самой на площадке, сообщает tagilcity.ru .

Граждан, которые знают девочку или ее родителей, призывают обращаться в дежурную часть территориального ОВД. Ребенка нашли на улице вечером 2 августа. Девочка рассказала, что ей пять лет. Зовут Соня. Больше никакой информацией правоохранительные органы не владеют. Девочка не знает, где именно проживает. Она рассказал, что они с папой поехали кататься на велосипедах. Потом отец остановился и предложил ей немного поиграть самой на детской площадке, уверив, что скоро вернется за ней. Имена родителей ребенок не называет.

Сотрудники полиции развесили листовки по всему микрорайону, где была обнаружена девочка. Они занимаются установлением личности родителей и самого ребенка, беседуют с жителями. На время следствия девочку поместили в приют.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток из Ревды пропал. Он вышел из дома прогуляться, но до сих пор не вернулся. Ведутся активные поиски.