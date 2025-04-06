Сафонов выиграл чемпионат Франции в своем первом сезоне за ПСЖ
Российский голкипер Сафонов стал чемпионом Франции в составе ПСЖ
Фото: [соцсети]
Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов стал чемпионом Франции в составе ПСЖ.
Парижский клуб оформил чемпионство за шесть туров до конца турнира, обыграв «Анже» со счетом 1:0. Сафонов в этом матче остался в запасе.
ПСЖ набрал 74 очка в 28 матчах, не потерпев ни одного поражения и лишь пять раз сыграв вничью.
Сафонов поделился радостью от победы и опубликовал фото со своей новой супругой в телеграм-канале.
«Кайф, что смог разделить эмоции от победы с Маришей. Большой, классный день для моей карьеры. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие — нужно работать», — написал Сафонов.
Российский голкипер перешел в ПСЖ в начале этого сезона. Сафонов сыграл 14 матчей за парижан во всех турнирах, пропустил 10 мячей, а шесть игр завершил на ноль.
В марте Матвей Сафонов сообщил, что женился во второй раз. Его первый брак завершился скандальным разводом.