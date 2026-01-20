Потерялся нательный крестик: инструкция и запреты от священника РПЦ

Священнослужитель высказал мнение, что нежелательно участие в таинствах церкви без нательного крестика. К таким таинствам относят исповедь, причастие, венчание, соборование. В церковном уставе нет прямого пункта, который бы запрещал приближаться к чаше без крестика. В прошлые века прихожанин просто не мог бы и подумать, что можно прийти без крестика.

Священнослужитель отметил, что иногда крестик может быть не утерян. Тогда перед обрядом важно предупредить священника, что нательный крестик забыт дома. В таком случае священник может благословить прихожанина.

«Нательный крест для православного человека — это образ жертвенного подвига Христа и зримый символ нашей веры. Его отсутствие, особенно в ключевые моменты духовной жизни, — это серьезный вопрос для нашей совести», — сказал Антоний Русакевич.

По мнению священнослужителя, наиболее неприятная ситуация складывается, если человек осознанно выбрал не носить крестик. Причины могут быть разные — ощущает дискомфорт или не считает необходимым.

«Если креста на груди нет по осознанному выбору, то уместнее говорить не о забывчивости, а об отсутствии живой веры и охлаждении к церкви. Крест — это наше знамя, и его сознательное сокрытие равносильно отречению», — отметил Антоний Русакевич.

В случае безуспешных поисков утерянного крестика священнослужитель рекомендует приобрести новый в храме и попросить священника освятить его. Главное, чтобы крест всегда был у человека в сердце.

Ранее стало известно, почему священники не окунаются в купели на Крещение.