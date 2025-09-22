Потерявшего глаз после ранения бойца отправляют в зону СВО

Правозащитник Роман Пронин рассказал изданию V1.ru, как бюрократические проблемы могут стать причиной возвращения в зону СВО потерявшего глаз в ходе выполнения боевых задач военнослужащего РФ из Краснодарского края.

По информации издания, Павел Подгрушний заключил контракт с Минобороны в 2023 году. В это время он отбывал наказание за ДТП, в результате которого погиб 29-летний велосипедист и его 9-летняя пассажирка. В 2024 году военнослужащий был ранен. Перфорация обеих барабанных перепонок стала причиной значительной утраты слуха. Мужчина также потерял левый глаз. На протяжении года он проходил курс лечения.

По данным издания, супруге военнослужащего позвонили из части и сообщили о необходимости возвращения в зону СВО.

«Звонивший в конце августа сказал, что пришло распоряжение о возвращении моего мужа в зону СВО. Также сказал, что уже 2 сентября ему нужно будет приехать в распределительный центр и оттуда пройти отправку. Как он там будет в таком состоянии?» — рассказала супруга Павла.

По данным издания, в госпитале мужчине не выдают документы, которые позволят ему не возвращаться в зону СВО. Для их оформления необходимо дождаться ответа на запрос из Ростова-на-Дону. Правозащитник Роман Пронин назвал ситуацию бюрократической ловушкой. С одной стороны, мужчина не может выполнять боевые задачи из-за состояния здоровья. С другой, в случае неявки он может стать самовольно покинувшим место службы.

«У нас есть справка о том, что военнослужащий прошел военно-врачебную комиссию, однако нет документа, заключающего его непригодность и военную категорию», — рассказал Роман Пронин.

