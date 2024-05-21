Потерявшую в ходе парада туфлю сотрудницу ФСИН премировал губернатор Махонин

Именно потеря туфли и стала причиной премирования сотрудницы Хлебниковой, а точнее, ее реакция и поведение в этот момент. Девушка принимала участие в параде, организованном в честь Дня Победы. Она совместно с другими коллегами маршировала. Уже возле трибуны, Екатерина потеряла туфлю, но даже не подала виду. Девушка продолжала идти чеканным шагом, чтобы не подвести коллектив.

На странице в интернет-мессенджере губернатор Дмитрий Махонин признался, что восхищен самоотверженностью сотрудницы ФСИН по Пермскому краю.

«Такой профессионализм — пример для всех нас», — написал губернатор Махонин.

Екатерине Хлебниковой вручили диплом и билеты на спектакль «Золушка» в Театр оперы и балета. Губернатор выразил слова благодарности руководству Екатерины за высокий уровень подготовки сотрудников.

Девушка рассказала, что на всякий случай приклеивала скотчем туфли, чтобы они держались. Сзади нее шла коллега, которая наступила на туфлю. Обувь подобрал ребенок одной из сотрудниц, который наблюдал за шествием.

Ранее мы сообщали, что более 20 млн россиян отметили День Победы.