Потерпевшим от Qnet пермякам отказывают в возбуждении уголовных дел

Наталья Килина вместе с подругой Натальей Климовой посетили офис Qnet. Стоит отметить, что офис — лишь условное название. Пермячки пришли в частную квартиру. Килиной предложили открыть онлайн-магазин. В развитие бизнеса требовалось вложить 200 тысяч рублей. Представители компании не разработали стратегический план развития магазина, однако женщина им поверила. Она взяла деньги в кредит в размере 250 тысяч рублей.

Часть денег Наталья перевела знакомой своей подруги, которая познакомила ее с компанией. На следующий день она прошла обучение в офисе. После этого две сотрудницы офиса приехали уже к ней домой. Наталью убедили, что бизнес будет приносить прибыль, но сначала надо взять еще 600 тысяч рублей в долг. Женщина оформила кредит и снова перевела часть денег на счет якобы сотрудницы.

Однако уже на следующий день сотрудницы снова приехали домой и предлагали оформить очередной кредит. Теперь для развития онлайн-магазина требовалось 840 тысяч рублей.

«Все это время меня вводили в заблуждение, рисовали «схемы», показывали какие-то тренинги, непрекращающиеся телефонные звонки, приезжали домой поздно вечером, буквально вламываясь в дом», — рассказывает Наталья.

Наталью убеждали, что она должна привлекать своих знакомых. Ей рекомендовали взять автокредит, чтобы получить еще больше денег. В итоге обе пермячки набрали кредитов. Климова — на общую сумму два миллиона рублей. Из них она перевела более 900 тысяч рублей на счет аферистов. Килина перечислила более 600 тысяч рублей. Обращения в полицию оказались безрезультативными.

«Да там просто смеялись над нами! — рассказала пермячка. — Они сразу сказали, что мы ничего не добьемся. Но разве так можно? Это же настоящая финансовая пирамида, а значит, ее деятельность незаконна. Почему же им можно откровенно продолжать свою деятельность, обманывать людей?»

Ранее сообщалось, что доцент Капылова назвала способ распознания финансовых пирамид.