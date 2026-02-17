Потолок рухнул, когда ребенок вышел из квартиры: в кемеровской новостройке ищут правду

Жители новостройки в кемеровском поселке оставляют в соцсетях жалобы на состояние их дома, который считается одним из образцовых, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, жалобы регулярно появляются в местных телеграм-каналах. Во вторник, 17 февраля, в соцсетях появилась очередной негативный комментарий. Автор сообщил, что его ребенок вышел из квартиры, когда на первом этаже обвалился потолок.

«Сегодня в 7:30 ребенок вышел из квартиры, и на первом этаже буквально перед ним обвалился потолок», – сокрушается автор публикации.

По информации пользователей соцсетей, застройщик отрицает наличие проблем в домах. Некоторые недочеты были зафиксированы в первых двух домах малоэтажного жилого комплекса. Однако жильцы уверены, что в остальных домах также есть проблемы.

По данным СМИ, жителям рекомендовали обращаться к сотрудникам правоохранительных органов. Застройщик сообщил, что в домах были проведены проверки, которые опровергают наличие строительных недочетов.

По информации издания, в январе жильцы оставляли жалобы в соцсетях из-за нашествия крыс. По их словам, грызуны бегали вблизи детских колясок, оставленных на первом этаже дома. Кроме того, люди недовольны уборкой снега и заявляли о трещинах на потолке.

Ранее сообщалось, что простая замена лампы привела 17-летнего парня в больницу.