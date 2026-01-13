Бытовая ловушка: как простая замена лампы привела 17-летнего парня в больницу

В Санкт-Петербурге 17-летний подросток оказался в реанимации после бытового происшествия. Как сообщает издание « Фонтанка », инцидент произошел 12 января в квартире с высокими потолками в центре города, где молодой человек решил самостоятельно заменить перегоревшую лампочку в люстре.

Во время работ на стремянке произошло непредвиденное: по предварительной информации, юноша коснулся рукой либо оголенной проводки, либо патрона светильника под напряжением. В результате он получил электрический разряд, потерял равновесие и упал с высоты на пол. После падения пострадавший не смог подняться самостоятельно.

Прибывшая на место скорая медицинская помощь доставила подростка в Детскую городскую больницу святой Марии Магдалины (бывшая ДГБ №2). Состояние юноши оценивается как тяжелое — его сразу поместили в отделение реанимации, где врачи проводят комплексное лечение полученных электротравмы и повреждений от падения.