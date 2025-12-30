Потолок рухнул в школе 1962 года постройки во время дискотеки: почему его не отремонтировали раньше?
Фото: [Медиасток.рф]
Местные жители кузбасского населенного пункта рассказали в соцсетях об обрушении межэтажных перекрытий в одном из школьных кабинетов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Автор сообщения в местном телеграм-канале высказала мнение, что в здании школы давно требовалось проведение капитального ремонта. Горожанка заявила, что ответственные лица игнорировали проблему. Она не исключает, что обломки потолка могли упасть на голову школьников и учителей. По мнению жительницы Кузбасса, только в случае трагического инцидента появится понимание о важности проведения ремонта.
«Уже давно всем известно о плачевном состоянии школы!!!» — написала местная жительница.
По информации издания, здание построили в 1962 году. Очевидцы рассказали, что в школе в преддверии Нового года проходила дискотека. Дети находились в столовой. В результате обрушения межэтажных перекрытий, которое произошло в другой части здания, никто из учащихся и сотрудников не пострадал.
По данным издания, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело и представить ему доклад по итогам следственных действий.
