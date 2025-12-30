Очередное массовое отключение отопления произошло в Кузбассе: 182 ребенка остались без тепла в морозы

На официальном сайте ГУ МЧС Кузбасса указана причина отключения отопления — на теплотрассе произошла авария. По информации издания, на улице мороз. Без отопления остались 21 многоквартирный дом, детский центр, больница и соцслужба. Почти 2 тыс. жителей региона, в числе которых 182 ребенка, ожидают завершения ремонтных работ. Инцидент произошел в поселке Краснобродский Прокопьевского муниципального округа во вторник, 30 декабря.

По информации регионального МЧС, на место повреждения прибыла ремонтная бригада. Представители подрядной организации проинформировали, что выполняют необходимые меры для восстановления подачи тепла.

«Ориентировочное время устранение — пять часов», — указано в сообщении ведомства.

Сибдепо напомнило, что отключение отопления в морозы — не первый случай в данном сезоне. Недавно масштабный сбой произошел в работе Юргинской ТЭЦ. После инцидента губернатор Кузбасса Середюк отстранил главу департамента электроэнергетики. Глава региона высказал мнение, что руководство департамента было обязано информировать жителей о ходе ремонтных работ. Горожане паниковали.

Ранее сообщалось, что коммунальная авария в Нижнем Новгороде попала под контроль прокуратуры.