Потомственного дрессировщика укусил медведь: Александра Филатова прооперировали

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своем телеграм-канале проинформировал, как прошла операция знаменитого дрессировщика Александра Филатова, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Пациента укусил медведь во время гастролей в Кемерово. Инцидент произошел на репетиции.

Министр сообщил, что у дрессировщика пострадали мягкие ткани большого пальца на правой руке. Сначала врачи решили помочь пациенту при помощи перевязок. Однако выбранный способ лечения не приносил желаемого результата. Специалисты приняли решение проводить операцию. В противном случае увеличивался бы риск ампутации.

По информации министра, хирурги убрали часть мягких тканей и сгибательного сухожилия. Принятые меры позволили сохранить палец. После хирургического вмешательства назначили антибактериальную терапию. Помощь пациенту оказали хирурги Дмитрий Швец и Максим Истомин.

«Рана заживает хорошо», — написал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

По данным министра, в настоящее время дрессировщика выписали, но ему понадобится еще одна операция. Александр Филатов принял решение обратиться к специалистам в ККБСМП. Медикам предстоит сделать пластику сухожилия, которая позволит восстановить полное движение пальца.

По информации издания, Александр Филатов — потомственный дрессировщик.

Ранее сообщалось, что зоозащитники затравили семью растерзанного собаками мальчика.