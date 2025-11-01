«Оскорбляли родителей в чате»: зоозащитники затравили семью растерзанного собаками мальчика

В Красноярском крае завели уголовное дело в связи с травлей семьи десятилетнего школьника, погибшего от нападения стаи бродячих собак, сообщила «Лента.ру». Дело расследуется по ст. 282.2 УК РФ (унижение человеческого достоинства в интернете).

Инцидент произошел после того, как в одном из чатов мессенджера пользователи начали оскорблять родителей погибшего ребенка.

Шок вызвали пожелания появления маньяка в районе трагедии и призывы к сожжению населенного пункта, где проживает семья мальчика.

29 октября школьник столкнулся со стаей бродячих собак в поле. Агрессивных животных разыскивали с помощью дронов.

Кроме того, после гибели мальчика зоозащитники развернули кампанию против его семьи. Мать погибшего попыталась достучаться до совести активистов, пригласив их на похороны сына.

Люди, которые устроили травлю, никак не отреагировали на этот жест матери. Напротив, они устроили новую волну агрессии в интернете. Правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль.

Ранее сообщалось, что в Одинцово взяли на контроль установление обстоятельств нападения собаки на младенца.