«Потрясали необыкновенная любовь и уважение»: Цискаридзе поделился воспоминаниями о Щедрине и Плисецкой

Народный артист России ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с gazetametro.ru рассказал о знакомстве с легендарным российским композитором Родионом Щедриным.

Выдающийся российский композитор Родион Щедрин скончался на 92-м году жизни. Николай Цискаридзе рассказал, что знакомство с Щедриным состоялось благодаря супруге классика академической музыки балерины Майи Плисецкой. Народный артист РФ признался, что всегда трогательно относился к человеческим качествам композитора.

Николай Цискаридзе считает, что Родион Константинович — пример необыкновенно красивого мужчины, который был сильно влюблен в свою супругу. По мнению артиста, для него Майя Плисецкая была музой. Супруги проявляли друг к другу уважение. Балерина была для Цискаридзе примером профессионализма. Она стала своеобразным символом, как артист должен вести себя на сцене.

«Меня всегда прежде всего потрясали необыкновенная любовь и уважение, которые были между Родионом Константиновичем и Майей Михайловной, я много лет это наблюдал. Он посвятил жене все пять партитур своих балетов: "Конек-Горбунок", "Анна Каренина", "Дама с собачкой", "Чайка" и "Кармен-сюита". Последний балет бьет рекорды статистики по ежесуточному исполнению в мире», — рассказал Николай Цискаридзе Metro.

Николай Цискаридзе признался, что известие о смерти Родиона Константиновича сделало сегодняшний день грустным.

Ранее сообщалось, что в Большом театре исполнят последнюю волю Плисецкой и Щедрина.