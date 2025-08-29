В России исполнят завещание великих супругов Плисецкой и Щедрина

Последняя воля великой русской балерины Майи Плисецкой и ее супруга — легендарного композитора Родиона Щедрина, будет исполнена. Речь идет о том, чтобы развеять прах мужа и жены над Россией. Об этом со ссылкой на генерального директора Большого театра Владимира Урина сообщил «МК».

Отмечается, что Щедрин сам передал документ с соответствующей просьбой руководителю учреждения. В завещании супруги просили соединить их прах после смерти.

О смерти Щедрина стало известно в пятницу, 29 марта. По информации источника ТАСС, российский композитор умер в Германии. Отмечалось, что Щедрин скончался после продолжительной болезни.

Плисецкая умерла 2 мая 2015 года в Мюнхене от обширного инфаркта миокарда. Супружеская пара после распада СССР проживала преимущественно в Германии.

Ранее стало известно о смерти бывшего ведущего программы «Вести» Юрия Ростова.