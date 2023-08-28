«Мы сочувственно относимся к украинскому народу, который оказался под гнетом, я бы сказала, тех стран, которые его потрошат беззастенчиво и бессовестно. В нас нет той агрессии», - заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова

У россиян нет той ненависти и агрессии по отношению к украинцам. Жители России понимают, что населением управляют западные наставники, которые всегда пытались сделать Россию слабой. При этом украинцы ненавидят россиян.

«Нас долго пытались заставить бесконечно каяться незнамо за что, комплексовать, все время считать себя какими-то людьми второго сорта. А сейчас у наших людей есть ощущение гордости», - рассказала Элла Памфилова

Председатель Центризбиркома России считает, что в современное время у россиян есть высокое чувство оправданной гордости. Сейчас люди как никогда уверены в собственных силах, понимают, что вместе мы, россияне, может добиться многого. Долгое время Запад принуждал россиян постоянно чувствовать себя в чем-то виноватыми, будто была необходимость за что-то вечно извиняться.

«Мы сочувственно относимся к украинскому народу, который оказался под гнетом, я бы сказала, тех стран, которые его потрошат беззастенчиво и бессовестно», - сказала Элла Памфилова

У россиян всегда было ощущение, что для Запада они - люди второго сорта. Сейчас это прошло, потому что как никогда развито гражданское достоинство. Происходящие события лишь укрепили «национальный иммунитет». Россия смогла выйти из-под негативного влияния Запада. Элла Памфилова надеется, что это удастся сделать и другим странам-соседям, которых эксплуатирует Запад.