Поверила мошенникам: школьница ночью уехала из дома в поисках банкомата

В ночь на 1 ноября 11-летняя школьница из Кузбасса ушла из дома в поисках банкомата. Ее мама сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что девочка ушла из дома с банковскими картами и мобильным телефоном своего отца, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

«Полиция Кузбасса призывает граждан к бдительности!» — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, с подростком связался неизвестный. Он сообщил школьнице, что против ее родителей возбудили уголовное дело. Девочку убедили, будто ее родные переводили деньги за границу. Ребенку рассказали, что она может спасти родителей от уголовного преследования. Требовалось снять все деньги со счетов и передать их якобы надежным людям.

По данным ведомства, девочка была уверена, что помогает родителям: на протяжении недели она тайно передавала данные банковских карт и сведения из телефонов мамы и папы. В ночь на 1 ноября она следовала указаниям злоумышленников: ночью вызвала такси, приехала в другой район города и сняла около 300 тыс. руб. Школьница должна была передать деньги курьеру. Правоохранители успели найти девочку до встречи со злоумышленником.

В ведомстве рассказали, что поиски ребенка были организованы оперативно. Понадобилось шесть часов, чтобы найти ребенка. Школьница находилась в одном из супермаркетов города. Сейчас девочка уже передана родителям.

«В настоящее время полицейские устанавливают злоумышленников. Следователем УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает до шести лет лишения свободы», — указано в сообщении ведомства.

