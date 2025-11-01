От лжесотрудника телекома до курьера у терминала: как работала схема, в которой пенсионерка лишилась 2,1 млн руб.

Неизвестные лица обманным путем похитили у 87-летней жительницы Кузбасса более 2,1 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В телеграм-канале Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу проинформировали, что одного из подозреваемых задержали. Им оказался 20-летний житель Калининградской области, которого заметили в Кузбассе вблизи одного из платежных терминалов. Прохожие обратили внимание, что молодой человек снимает большую сумму денег и ведет себя неуверенно. Они решили обратиться в полицию. Молодого человека задержали.

«Похищенные деньги были в полном объеме возвращены потерпевшей», — отмечено в сообщении региональной полиции.

По версии следствия, пенсионерке позвонила незнакомая девушка. Она представилась сотрудницей телекоммуникационной компании и рассказала о необходимости продлить договор для пользования стационарным телефоном. Потерпевшая передала персональные данные.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что позже женщине позвонил лжесотрудник Центробанка, который проинформировал о мошенничестве. Якобы аферисты переводят деньги пенсионерки за границу. Злоумышленник убедил пенсионерку в необходимости снять деньги и передать курьеру для «декларирования». Женщина согласилась.

По данным следствия, молодой человек нашел незаконную подработку в интернете через мессенджер.

«В настоящее время собранные следствием материалы направлены на рассмотрение в Беловский городской суд. Согласно санкциям инкриминируемой статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы», — указано в сообщении.

