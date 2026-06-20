Пузырьки на лужах — к затяжному дождю? Эколог объяснила, работает ли народная примета

Многие поколения россиян передают из уст в уста простую, но, как выясняется, совершенно точную наблюдательность: если капли дождя, падая на поверхность лужи, оставляют после себя пузырьки, значит, осадки затянутся надолго. Если же вода остается гладкой и неподвижной, то дождь скоро закончится. То, что на первый взгляд кажется обычным суеверием или приметой, на самом деле имеет строгое научное обоснование. Об этом REGIONS рассказала эколог из Подмосковья Анна Журавлева.

Чтобы разобраться в механике этого природного феномена, необходимо обратиться к процессам образования осадков и взаимодействия капель с водной поверхностью. Дождевые капли преодолевают путь в несколько километров, пересекая разнородные слои атмосферы. Итоговые параметры — размер частиц, скорость их падения и общая интенсивность ливня — находятся в прямой зависимости от типа облачного массива, сформировавшего эти осадки, пояснила Анна Журавлева.

Обложной дождь: когда небо затянуто надолго

Когда небесный свод плотно закрыт слоисто-дождевыми облаками, осадки выпадают монотонно и длительно — на протяжении нескольких часов, а порой и нескольких суток. Такой тип осадков в метеорологии называют обложным дождем. Капли при этом некрупные, следуют одна за другой с высокой частотой, однако ударная сила их невелика, пояснила эколог.

Ливневый дождь: короткий и сильный

Принципиально иная ситуация складывается, когда осадки проливаются из кучево-дождевых облаков. Такие образования обладают мощным вертикальным развитием, они высокие и плотные, однако площадь их охвата сравнительно невелика, пояснила Анна Журавлева. Ливень из таких облаков отличается высокой интенсивностью, но продолжается недолго — как правило, не более получаса, иногда до 40 минут.

Для такого типа осадков характерны крупные капли — их диаметр может достигать 4–5 мм. Массивная капля, ударяясь о водную поверхность, не разбивается мгновенно, а формирует своеобразный воздушный купол. Под этот купол затягивается воздух, и в результате на поверхности лужи образуется тот самый пузырек, который многие замечают во время дождя, рассказала эколог.

Почему пузыри появляются при одном дожде и не появляются при другом

Ключевой фактор, определяющий наличие или отсутствие пузырей на водной поверхности, — это размер капель, пояснила Анна Журавлева. Чем крупнее дождевая капля, тем более выраженный и долгоживущий пузырь она оставляет после удара. Наиболее крупные капли характерны для ливней, формирующихся из кучево-дождевых облаков. Однако такие осадки, как правило, длятся недолго. Следовательно, появление больших пузырей на лужах — это не признак затяжного ненастья, а, напротив, свидетельство того, что интенсивный ливень близится к завершению, заключила эколог.

«Крупные пузыри часто образуются во время грозы или ливня, тогда дождь заканчивается быстро. Мелкие пузыри — обложные осадки, дождь будет идти долго», — объясняет Анна Журавлева.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Когда ветер мешает пузырям

Имеет значение и ветровой фактор, отметила Анна Журавлева. При порывистом ветре траектория падения капель меняется: они опускаются не вертикально, а под углом к поверхности. В такой ситуации воздух, который капля увлекает за собой, попросту «выскальзывает» в сторону, и пузыри не формируются, даже если сами капли достаточно крупные. Таким образом, наличие пузырей на лужах свидетельствует еще и о том, что дождь идет в безветренную погоду, пояснила эколог.

Почему гладкая лужа обещает скорое солнце

Принципиально иная картина, по словам специалиста, наблюдается при осадках из слоисто-дождевых облаков. Капли в этом случае значительно мельче, их удары о водную поверхность слабее, поэтому пузыри либо вовсе не образуются, либо появляются крошечными и лопаются практически мгновенно. Когда небесный свод плотно затянут слоисто-дождевыми облаками, осадки могут продолжаться часами, а порой и несколькими сутками, однако лужи при этом остаются гладкими, без характерных пузырьков, уточнила эколог.

Что еще влияет на пузыри в лужах

На процесс образования пузырей, по информации Анны Журавлевой, влияет и состав воды, собирающейся в лужах. Пыль, органические частицы и пыльца, смываемые с поверхности земли, делают воду более вязкой, что способствует увеличению времени жизни пузырей. Однако определяющим фактором все же остается размер дождевых капель и сила их удара о водную гладь, резюмировала специалист.

«Пузырьки на воде — это еще индикатор степени загрязнения лужи. Чем дольше идет дождь, тем больше грязи он смывает с земли и асфальта в воду. Органические вещества делают воду подобной мыльному раствору: пузырьки образуются легко и держатся долго» — Анна Журавлева.

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