Масштабная ночная атака БПЛА: ПВО уничтожила 187 дронов над 13 регионами РФ 20 июня

В ночь на 20 июня противовоздушная оборона отработала массированную атаку с воздуха: перехвачено и ликвидировано 187 дронов самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Цели уничтожались над одиннадцатью субъектами РФ и над акваториями двух морей. Данные об этом Минобороны разместило в своем канале на платформе «Макс».

География отражения атаки

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отражали масштабный налет беспилотной авиации. Работа велась в небе над одиннадцатью субъектами федерации: от западных рубежей до южных регионов страны.

В перечне территорий, где фиксировались сбитые аппараты, — Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Тульская, Липецкая, Ростовская, Воронежская и Астраханская области, а также Краснодарский край, Московская область и Республика Крым. Помимо этого, дежурные расчеты несли службу над Черным и Азовским морями, где также были перехвачены воздушные цели.

Атака БПЛА на Москву отражена

Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе «Макс» проинформировал, что два беспилотных летательных аппарата, взятых курс на столицу в ночь на 20 июня, были перехвачены средствами противовоздушной обороны и ликвидированы. После падения фрагментов дронов на место оперативно прибыли бригады экстренных служб, которые приступили к осмотру территории и сбору обломков.

Атака на Севастополь отражена: пять дронов уничтожены

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале сообщил, что в ночь на 20 июня было сбито пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Развожаев призвал жителей не приближаться к обломкам и сообщать о них экстренным службам .

Ранее губернатор Воробьев отметил, что важно помочь всем, кого затронула атака БПЛА в Подмосковье.