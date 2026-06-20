Земля удалится от Солнца 6 июля: диск светила станет минимальным в году

В понедельник, 6 июля, планета Земля пройдет самую удаленную от Солнца точку своей орбиты — афелий, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. В результате видимый диаметр солнечного диска сократится примерно на 3% по сравнению с максимальным сближением в январе.

«6 июля 2026 года Земля проходит афелий — самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты. Она находится в более чем 152 млн км от светила. Видимый диаметр Солнца будет минимальным в году. Однако разница в диаметре солнечного диска в 3%, по сравнению с самым большим диаметром Солнца в начале января, едва заметна», — сказали ТАСС в Московском планетарии.

По информации экспертов, разницу можно заметить только при сравнении профессиональных снимков светила в начале января и в первые дни июля. Специалисты предупреждают: для наблюдений и фотосъемки Солнца обязательно использовать специальный защитный фильтр, иначе можно получить серьезный ожог глаз.

Максимальное сближение Земли и Солнца происходит в начале января, а в июле расстояние увеличивается примерно на 5 млн км. Хотя колебания почти незаметны, именно их и удастся зафиксировать 6 июля. Астрономы напоминают, что безопасно смотреть на Солнце можно только с помощью специальных светофильтров или проецируя изображение на экран. Наблюдение без защиты может привести к необратимому повреждению сетчатки.

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