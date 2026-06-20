Укус, который убил: новая версия смерти турецкой актрисы Эдже Иртем

Турецкая актриса Эдже Иртем, звезда популярных сериалов, скончалась в возрасте 35 лет. Изначально причиной ее скоропостижной смерти называли сердечный приступ. Однако в деле появился неожиданный поворот, сообщил The Voice после анализа турецкой прессы.

Представитель покойной актрисы Угур Геккоюн направил в прокуратуру запрос о возобновлении следственных действий. Защитник настаивает на том, что истинная причина смерти может быть иной, чем считалось ранее. По его данным, незадолго до смерти Эдже находилась на отдыхе в Юго-Восточной Азии, где пострадала от укуса дикого животного — на ее теле были зафиксированы три ранки, оставленные зубами обезьяны.

Кроме того, адвокат отверг версию, ранее появившуюся в прессе, о том, что артистка скончалась из-за опасного сочетания алкоголя и антидепрессантов на празднике в честь собственного дня рождения. По словам юриста, в тот вечер именинница вместе с матерью лишь ненадолго заглянула в кафе, однако вскоре они ушли, поскольку у девушки внезапно разболелся живот.

«Эдже не захотела идти к врачу, сказав, что за несколько дней до этого во время поездки в Таиланд у нее выявили проблемы с желудком. Она захотела сразу же лечь спать», — рассказал Геккоюн.

Адвокат настаивает на проведении всестороннего расследования и считает, что причиной смерти мог стать именно укус обезьяны, занесший опасную инфекцию — заражение крови.

«После обнаружения трех рубцов на левом плече моей подзащитной Эдже Иртем, которая скончалась дома 15 июня, при беседе с членами семьи выяснилось, что во время поездки в Таиланд ее укусила обезьяна. После консультации с экспертами стало известно, что укус обезьяны может привести к сепсису (заражению крови) и смертельным последствиям», — цитирует слова Угура турецкая журналистка Бирсен Алтунташ.

Ранее сообщалось, что 18 июня умер легендарный мультипликатор Игорь Макаров, создатель «Пса в сапогах».