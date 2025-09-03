Повредил фасад: ночью пенсионер бросил в витрину банка кусок тротуарной плитки

Сотрудники Росгвардии в ночь на 2 сентября прибыли на вызов к зданию кузбасского банка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, в здании банка сработала сигнализация. По прибытию к месту происшествия сотрудники вневедомственной охраны обнаружили поврежденный стеклопакет фасадной витрины здания. Они провели опрос свидетелей. Кроме того, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудникам удалось установить, что трещину на стекле оставил 67-летний житель Осинников.

По данным ведомства, сотрудники задержали мужчину. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанного передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

«По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками виновник поднял кусок тротуарной плитки и стал бросать его в стеклопакет, в результате чего повредил фасад, после чего скрылся», — указано в сообщении ведомства.

В Росгвардии напомнили, что установка сигнализации — один из эффективных способов защитить свое имущество. Сотрудники вневедомственной охраны получают информацию о противоправных посягательствах и оперативно принимают меры для задержания неизвестных лиц. После разбирательства к задержанному принимают меры, которые соответствуют российскому законодательству.

