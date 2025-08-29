В Росгвардии рассказали, когда домушники чаще всего обворовывают квартиры и дачи

Согласно предоставленной информации, квартирные кражи демонстрируют выраженный сезонный характер. При этом в осенне-зимний период криминальная активность смещается с городских квартир на загородное жилье, где фиксируется рост числа краж из частных домов.

Как сообщают в ведомстве, противоправные действия носят волнообразный характер, что требует от собственников различной недвижимости повышенной бдительности в определенные месяцы года. Для противодействия этим угрозам сотрудники вневедомственной охраны обеспечивают комплексную безопасность более 70 тыс. объектов на территории Подмосковья.

«Наименьшее количество краж из загородных домов регистрируется в период летних отпусков и каникул, но вместе с этим отмечается и увеличение хищений из квартир, так как многие граждане уезжают в отпуск или на свои дачные участки», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления Игорь Кирсанов.

