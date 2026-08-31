«Разведут» и не заметите: как безобидный разговор превращается в мошенническую схему

Телефонные мошенники чаще всего начинают общение с потенциальной жертвой под обычным бытовым предлогом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Неизвестный может представиться сотрудником службы доставки, поликлиники, управляющей компании, оператора связи или другой знакомой организации. Такой разговор не сразу вызывает тревогу и помогает злоумышленнику завоевать доверие собеседника.

На следующем этапе мошенник старается получить персональные данные или код подтверждения из СМС. Для этого он может сообщить о доставке заказа, записи на прием, необходимости проверить счетчик, продлить договор или подтвердить заявку. Нередко собеседника торопят и убеждают, что без кода решить вопрос невозможно.

В МВД напоминают, что сообщать посторонним пароли и коды из СМС нельзя независимо от названного предлога. При подозрительном звонке следует прекратить разговор, самостоятельно найти официальный номер организации и уточнить информацию. Перезванивать по номеру, который продиктовал неизвестный, не стоит.

Несмотря на распространенность подобных схем, количество зарегистрированных преступлений с применением информационных технологий снижается. По данным МВД, с января по июль 2026 года их число уменьшилось на 32,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.