«Выглядит не очень»: тренер «Оренбурга» упрекнул игроков «Спартака» в симуляциях
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов упрекнул игроков «Спартака» в частых симуляциях
Фото: [ФК «Спартак»]
Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поведении игроков «Спартака» после матча шестого тура РПЛ (1:1).
Специалист отметил, что на чемпионате мира судьи допускали высокий уровень борьбы, и в первых турах РПЛ арбитры придерживались аналогичной трактовки единоборств, но матч со «Спартаком» получился иным.
«Сегодня в каждом единоборстве игроки «Спартака» падали на поле с криками. «Спартак» просил девять пенальти — такого не бывает! Все вместе взятые соперники в прошлых играх не просили столько пенальти, сколько «Спартак» сегодня. Это выглядит не очень», — сказал Ахметзянов.
Также он отметил, что арбитр Артем Чистяков мог бы и не показывать такое количество желтых карточек игрокам «Оренбурга». Всего уральцы получили восемь предупреждений.
При этом Ахметзянов выделил высокое качество игры «Спартака» при Хуане Карлосе Карседо, с чем он и поздравил испанского тренера после матча.
«Оренбург» вышел вперед на 66-й минуте после гола Руслана Куля. Москвичи отыгрались десять минут спустя благодаря пенальти, реализованному Мирлиндом Даку.
После шести туров «Спартак» занимает второе место в РПЛ с 13 очками, «Оренбург» располагается на девятой строчке с семью баллами.