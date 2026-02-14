Ушли в горы в легкой одежде и пропали: координатор «ЛизаАлерт» назвал роковые ошибки семьи Усольцевых

Координатор отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края Игорь Дубровский рассказал ТАСС, какие ошибки были допущены во время поиска семьи Усольцевых, пропавшей в горной местности региона 28 сентября 2025 года.

Эксперт посоветовал всем, кто собирается в поход, сообщать о своих планах близких людей. Рекомендовано также назвать примерные сроки возвращения и договориться о контрольных выходах на связь. По словам Дубровского, семья Усольцевых так не поступила. Это снизило шансы добровольцев найти членов семьи.

По мнению эксперта, к поискам приступили поздно. При пропаже человека в природной среде и подаче заявки в первые сутки вероятность найти его живым составляет 90%. Информация о пропаже поступила только 1 октября, когда Ирина Усольцева не пришла на работу. Игорь Дубровский считает, что время было упущено.

«Если обращение поступает на третьи сутки, этот показатель снижается до 50%, далее шансы продолжают существенно уменьшаться», — сообщил Дубровский.

По информации издания, в автомобиле семьи Усольцевых сотрудники правоохранительных органов обнаружили туристическое снаряжение и крупную сумму денег. Глава семейства был в сети вечером того дня, когда они пропали. Два туриста видели, как семья направлялась в сторону горы. Родители и их ребенок были в легкой одежде.

