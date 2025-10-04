Дрозденко: Пожар в промзоне Киришей, начавшийся из-за атаки БПЛА, ликвидирован

В ночь на 4 октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале объявил об уничтожении семи беспилотников силами противовоздушной обороны над регионом.

Губернатор отметил, что, по данным Роспотребнадзора, пожар в промышленной зоне не привел к ухудшению экологической ситуации.

«Силами ПВО в небе над Киришами уничтожено семь БПЛА. Горение в промзоне ликвидировано», – написал Дрозденко.

Ранее стало известно, что в промзоне города Кириши (Ленинградская область) произошел пожар после атаки беспилотника.