Дрозденко: Пожар в промзоне Киришей, начавшийся из-за атаки БПЛА, ликвидирован
Силы ПВО уничтожили семь дронов над Киришами в Ленобласти, пожар потушен
Фото: [Минобороны РФ]
В ночь на 4 октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале объявил об уничтожении семи беспилотников силами противовоздушной обороны над регионом.
Губернатор отметил, что, по данным Роспотребнадзора, пожар в промышленной зоне не привел к ухудшению экологической ситуации.
«Силами ПВО в небе над Киришами уничтожено семь БПЛА. Горение в промзоне ликвидировано», – написал Дрозденко.
Ранее стало известно, что в промзоне города Кириши (Ленинградская область) произошел пожар после атаки беспилотника.