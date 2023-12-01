Пожар на рынке «Теремок»: Бизнесмены плачут, а жители Ростова расстраиваются

Более девяти часов продолжалась ликвидация огня на ростовском рынке «Теремок». Четыре тысячи квадратов площади были охвачены огнем. Пожар назвали одним из самых масштабных. Предприниматели рассказали, как переживают случившееся, сообщает rostovgazeta.ru .

«Я приехал помогать. У меня у братишки точка… По телефону увидел, что горит. Приехали, вытащили, что могли. Но есть и те, кто не успел… Ну вы сами понимаете. Подошли, посмотрели, вон у них[прим. редакции — видимо, имелись ввиду соседи] все сгорело. Некоторые даже плачут», — рассказал RostovGazeta участник событий

Некоторые владельцы точек на рынке прибыли на место происшествия сразу после того, как стало известно о возгорании. Те, кто смог пройти на территорию рынка, старались спасти свой товар. Одним повезло больше: удалось вытащить много вещей. Другим же меньше: пожарные не пропустили к торговым точкам из-за высокого риска травмирования.

Находиться там было тяжело всем. Во-первых, из-за содержания в атмосфере угарного газа было тяжело дышать. Раскаленный воздух сковывал движения. Во-вторых, осознание, что горит товар, тревожило людям душу. Некоторые не скрывали слез.

«В пожаре пять контейнеров товара потеряла, это не мало. Дай приду в себя и успокоюсь», — сказала предприниматель, которую опросил корреспондент RostovGazeta.

Пожар произошел 30 ноября. Ликвидировать возгорание удалось к шести часам утра 1 декабря. Уже сегодня, согласно информации местных аккаунтов интернет-мессенджеров, рынок частично возобновил работу. Жители Ростова с сожалением комментируют в социальных сетях информацию о пожаре на рынке. Отмечают, что торговые точки были облагороженные. Также нравился широкий ассортимент качественной продукции.