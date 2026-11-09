«Инфраструктура для жизни»: работы на четырех дорогах в Рязанской области уже завершены

Масштабный дорожный ремонт охватил всю Рязанскую область: в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» здесь обновляют 22 ключевые трассы. Об этом сообщает издание 7info .

Губернатор Павел Малков лично проконтролировал ход работ, подчеркнув, что в приоритете всегда остаются школьные маршруты, парадные въезды в регион и пути к социально значимым объектам.

Первые результаты уже видны на карте: полностью обновлены участки в Старожиловском, Ухоловском, Кораблинском и Рыбновском округах. Еще на девяти объектах рабочие укладывают финишный слой асфальта и закончат в ближайшие недели. Параллельно дорожники привели в порядок стратегически важные переправы — мосты в Пронском, Путятинском и Захаровском округах уже сданы в эксплуатацию.

Однако самые сложные и капиталоемкие задачи дорожники оставили на потом. Часть работ плавно перетечет в следующий строительный сезон. В план на 2027 год заложено обновление протяженных участков трасс Ряжск – Касимов – Нижний Новгород, Ухолово – Ясенок – Ибердский, дороги Ласково – Деулино, а также подъезда к селу Кипчаково в Кораблинском округе. Эти артерии требуют более глубокой реконструкции, поэтому их модернизация растянется на два года.

Для жителей это означает не просто новый асфальт. Обновление школьных маршрутов напрямую влияет на безопасность детей, а отремонтированные мосты в Пронском, Путятинском и Захаровском округах снимают логистическую изоляцию с целых населенных пунктов, упрощая доступ скорой помощи и экстренных служб. Кроме того, качественный ремонт парадных въездов формирует новый облик региона для всех, кто прибывает в Рязанскую область.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском округе обновили 14 региональных дорог.