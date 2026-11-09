«Безопасный город»: в Нижегородской области работают более 30 тыс. камер

Систему видеонаблюдения в Нижегородской области за год расширили на одну пятую часть, и теперь она превратилась в по-настоящему всевидящую цифровую сеть. В рамках проекта «Безопасный город», который работает на базе Единого центра обработки видеоинформации, в регионе круглосуточно следят более 30 тыс. электронных глаз. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

География покрытия впечатляет: из них 20 тыс. камер стерегут покой жителей Нижнего Новгорода, а еще порядка 10 тыс. распределены по муниципальным округам области. Масштабная модернизация коснулась не только улиц — в общую сеть интегрировали даже камеры из подъездов, установленные по губернаторской программе замены лифтов.

В конце прошлого года эта колоссальная инфраструктура получила признание на федеральном уровне, став лауреатом I Национальной премии за развитие систем «Безопасного города». Но сухие цифры не передают главного — того, как именно эти камеры меняют повседневную жизнь. Безопасность здесь давно вышла за рамки простого наблюдения за порядком. На дежурство заступил мобильный комплекс видеоаналитики, который теперь сопровождает все крупные массовые мероприятия. Но настоящим мозговым центром системы стал искусственный интеллект, заступивший на службу в 7,6 тыс. устройств. Нейросети в режиме реального времени ищут в толпе людей, находящихся в федеральном розыске, и безошибочно считывают государственные номера автомобилей.

Однако ИИ работает не только на полицию. Ежедневно он берет на себя рутину муниципальных ведомств, избавляя чиновников от необходимости выезжать на место. Интеллектуальные алгоритмы следят за тем, чтобы мусоровозы вовремя забирали контейнеры, фиксируют переполненные урны и грязь во дворах, а также подсчитывают пассажиров на остановках. На основе этих данных транспортники корректируют расписание автобусов, разгружая самые популярные маршруты.

Такой комплексный подход полностью укладывается в задачи национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», действующего в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Для обычного жителя это означает прямую выгоду: благодаря точному расчету пассажиропотока автобусы в час пик приходят вовремя, а риск встретить нетрезвого правонарушителя или хулигана в парке или торговом центре сводится к минимуму, так как система распознает потенциальную угрозу еще до того, как она перерастет в серьезный инцидент. Теперь безопасность в Нижегородской области — это не просто патруль на улице, а непрерывная работа нейросети, которая видит брошенный мимо урны окурок так же четко, как и лицо преступника.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подключили еще почти 500 камер системы «Безопасный регион».