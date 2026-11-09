Протесты сломали Париж: зарплаты во Франции вырастут

Bloomberg: правительство Франции повысит минимальную зарплату после протестов

Политика

Правительство Франции повысит минимальную заработную плату в ответ на протесты против роста стоимости жизни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню.

По словам главы правительства, после встреч с профсоюзами и работодателями было решено, что минимальная месячная зарплата для работающих полный день вырастет на 1,6% и составит €1502 (около $1680) с 1 декабря. Лекорню назвал это вторым по величине повышением за 20 лет.

Однако глава крайне левого профсоюза CGT Софи Бине заявила, что такого роста недостаточно, и призвала к новой забастовке 17 ноября. Профсоюз требовал повышения зарплат на 10%.

Бизнес-группы ожидаемо выступили против: по их мнению, рост минимальной зарплаты может негативно сказаться на занятости.

Ранее стало известно, что Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

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