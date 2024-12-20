Пожар на складе с электрооборудованием вспыхнул в Ростове-на-Дону

Склад находится в трехэтажном здании. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, площадь которого составила 800 кв. м. Специалисты продолжают работы по устранению огня. На месте находится 55 специалистов. В их расположении 15 единиц специализированной техники.

На данный момент ведомство не предоставило информацию о предварительной причине возгорания. Сообщений о пострадавших нет. МЧС опубликовало кадры с территории склада, где ликвидируют пожар. Видно, что пламя распространилось по всем этажам здания. Сотрудники проводят комплексную работу.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и семеро пострадали при пожаре в военном изоляторе, расположенном в Якутске.