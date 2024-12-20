Пять человек погибли и семеро пострадали при пожаре в военном изоляторе Якутска

Минимум пять человек погибли и еще семеро пострадали в результате произошедшего накануне пожара в изоляторе в Якутске для самовольно оставивших части военных. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на созданный оперштаб при военном комиссариате республики Саха (Якутия).

Отмечается, что семеро госпитализированных отравились дымом. Все они в настоящее время находятся в клинике, где им медиками оказывается вся необходимая врачебная помощь.

«В 02:00 (20:00 мск 19 декабря) зафиксирован пожар на Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Пять человек погибли, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае самолет Ан-2, который осуществлял коммерческий рейс по маршруту Мильково — Оссора, исчез с радаров. Об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его словам, согласно предварительным данным, во время полета на самолете Ан-2 произошло срабатывание аварийного датчика, после чего связь с экипажем была потеряна. На борту во время полета находились три члена экипажа, пассажиров не было.