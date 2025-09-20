«Пожар почти потушен»: отель в Анталье готов снова принимать гостей после ночной тревоги

Российские туристы, которые были эвакуированы ночью из гостиницы Titanic Deluxe Golf Belek, как и другие постояльцы, возвращаются в свои номера, сообщило РИА Новости.

По информации издания, постояльцев эвакуировали по причине лесных пожаров в регионе. Гостиница Titanic Deluxe Golf Belek расположена в турецкой провинции Анталья. Туристов разместили в других гостиницах, которые расположены недалеко от отеля, но находятся в более безопасных зонах.

«Гости уже возвращаются в свои номера. Пожар почти потушен, никаких проблем в работе отеля нет», — сообщили РИА Новости в гостинице.

По информации издания, в гостинице для отдыхающих предусмотрено 600 номеров. Собеседник агентства рассказал, что некоторые помещения свободны для заселения. Ситуация в регионе позволяет принимать иностранных гостей.

По данным издания, ночью эвакуировали посетителей минимум двух крупных гостиниц. Губернатор провинции Хулуси Шахин проинформировал, что лесной пожар в районе Кунду был локализован к утру субботы, 20 сентября. Пожар вспыхнул между районами Кунду и Белек.

Издание «Лента.ру» со ссылкой на соцсети сообщило, что отдыхающие заявили, что вынуждены вернуться в отель, несмотря на запах гари в номерах. Люди считают, что эвакуация проходила хаотично, а пожарная тревога не сработала.

Ранее сообщалось, что власти Турции могут отменить зимний туристический сезон в 2026 году.