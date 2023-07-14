Пожар стал причиной госпитализации 12 детей из лагеря под Волгоградом

В Волгоградской области в детском оздоровительном учреждении «Орленок» 12 ребят отравились гарью и были госпитализированы, сообщает издание « Известия ».

Дети выкладывают видео в социальных сетях, на которых видно, как ребят эвакуировали из здания лагеря. Они организованными группами расположились на берегу реки Волга.

Причина пожара – возгорание сухой травы. От территории лагеря до места локации огня около километра. Сотрудники детского учреждения успели быстро среагировать и вывести детей. Тем не менее, 12 ребят все-таки надышались гарью.

Состояние пострадавших детей стабильное Их жизни не угрожает опасность. В настоящее время место очага локализовано, но тушение пожара продолжается. Издание «360» информирует, что детей и персонал временно разместят в лагере «Сказка», который расположен недалеко от «Орленка». Правоохранительные органы отмечают, что ситуация полностью контролируемая.