Пожар в сауне, унесший жизни пятерых подростков: дело дошло до суда

Уголовное дело о трагической гибели пятерых подростков при пожаре в сауне Прокопьевска направлено в суд, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предъявлено двум руководителям и администратору отеля-сауны, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

Следствие установило, что с весны 2022 года вплоть до конца января 2026-го двое жителей Прокопьевска вели деятельность по предоставлению гостиничных и банных услуг в помещении отеля-сауны, владельцем которого выступал один из фигурантов. На протяжении всего этого периода собственники заведения систематически пренебрегали требованиями федерального законодательства, в том числе правилами пожарной безопасности.

Трагические события развернулись 31 января. В тот день дежурившая на ресепшене сотрудница, не удостоверившись в возрасте посетителей, открыла доступ в сауну для компании несовершеннолетних. В процессе эксплуатации печного оборудования администратор грубо нарушила установленные нормы, что спровоцировало возгорание. В результате пожара пять подростков погибли.

«Прокуратура Кемеровской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, фактического руководителя и администратора отеля-сауны. Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зенковский районный суд Прокопьевска для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание вплоть до лишения свободы. Точная мера пресечения будет определена в ходе судебного разбирательства.

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