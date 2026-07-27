Добыча по тепловизору: трое охотников застрелили подростка и останутся в СИЗО до 31 августа

По информации издания, трагический инцидент произошел в ночь на 31 мая. Как установило следствие, мужчины незаконно охотились с применением тепловизионного прицела. Приняв подростка за дичь, один из них произвел выстрел, оказавшийся для юноши смертельным.

Резонанс в обществе был настолько высок, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под персональный надзор, поручив главе регионального управления СКР докладывать о каждом этапе работы по делу.

По данным издания, подозреваемые были задержаны 1 июня. Уже на следующий день — отправлены в СИЗО до 31 июля. Защита безуспешно пыталась оспорить это решение, но областная инстанция оставила его без изменений.

На очередном заседании в понедельник, 27 июля, следователь повторно ходатайствовал о продлении ареста. Суд согласился с доводами обвинения и постановил оставить мужчин под стражей до 31 августа. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в установленном порядке. Расследование по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что завершено расследование убийства случайного прохожего на улице российского города.