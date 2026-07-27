Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в понедельник, 27 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано 1 млн автомобилей, что на 1,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.