В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 27 июля, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 28 и 29 июля, на большей части территории региона спрогнозировали I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +14-25 градусов, ночью – +13-20. Синоптики обещают переменную облачность, дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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