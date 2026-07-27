Поймала тунца больше себя, не любит шопинг и вызывает мастеров на дом: как живет 40-летняя Бьянка?

40-летняя певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) раскрыла свои предпочтения в отдыхе и рассказала о планах на лето, пишет Teleprogramma.org. Оказалось, что звезда, которая на сцене часто выглядит дерзкой и экстравагантной, в жизни предпочитает простые радости: рыбалку, кэмпы, шашлыки и отдых в бане.

Бьянка призналась, что любит пляжный отдых и категорически не принимает активные экскурсии.

«Мне не нравится, когда меня таскают по достопримечательностям, я хочу лежать и плавать», — поделилась певица.

Вместе с друзьями она часто выбирается за город, где они жарят мясо, плавают в бассейне и отдыхают в бане. Возраст ее компании варьируется от 20 до 55 лет, но всех их объединяет любовь к природе и умение отдыхать по-настоящему.

Певица также поделилась историей о том, как на Бали поймала тунца ростом выше себя — рыбу съели свежей, и это было невероятно вкусно. Несмотря на нелюбовь к экстриму, она не отказалась бы от отдыха на крутой яхте. А вот шопинг, походы в салоны и долгие сборы перед выходом ей не по душе — она вызывает мастеров на дом, чтобы не терять время.

Говоря о планах на лето, Бьянка рассказала, что собирается поехать в Занзибар, а также выпустить трек «Я машина, я насос». Сценарий клипа она придумала сама и сама выбирала локации для съемок.

Ранее сообщалось, что певица МакSим отменила все ближайшие концерты.