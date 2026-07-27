Более чем в 500 подъездах Подмосковья провели ремонт почтовых ящиков

Специалисты управляющих компаний провели ремонт почтовых ящиков более чем в 500 подъездах многоквартирных домов Подмосковья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Инспекторы ведомства контролировали ход проведения работ. Их, например, провели в Люберцах по адресам п. Калинина, д. 16; ул. Урицкого, д. 25; ул. Кирова, д. 63А; в Мытищах - на ул. Индустриальная, д. 5; ул. Стрелковая, д. 6 и ул. Шараповская, д. 2к3, в Красногорске - на ул. Ленина, д. 22; ул. Советская, д. 39 и п. Отрадное, д. 10.

Напомним, что при поломке почтового ящика жители могут обратиться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО.

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