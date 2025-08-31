Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площадке с пластиковыми трубами в Кургане

Сотрудники МЧС России в 18:31 (по местному времени) смогли ликвидировать крупный пожар, который произошел в Кургане на складе пластиковых труб, сообщил телеграм-канал Главного управления МЧС России по Курганской области.

По информации ведомства, в ликвидации огня приняли участие 33 специалиста. В их распоряжение предоставили восемь единиц техники чрезвычайного ведомства. Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Информация о возгорании поступило в ведомство в 17:44.

Местный житель рассказал URA.RU, что пластиковые трубы располагались на складе за многоэтажным домом. С территории валил густой черный дым. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия.

«Горит пластик», — рассказал очевидец.

Читатели URA.RU также рассказали, что незадолго до возгорания вблизи пластиковых труб были замечены подростки. В настоящее время спасатели не сообщили, что могло стать причиной возгорания.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе в Балашихе составила 4 тыс. кв. м.