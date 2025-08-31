МЧС: площадь пожара на складе в Балашихе составляет 4000 «квадратов»

Безопасность

Фото: [REGIONS/Анна Быкова]

В подмосковной Балашихе произошел пожар на складе, охвативший площадь около четырех тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, информирует пресс-служба МЧС России.

Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших. Тушение пожара затруднено из-за сильной задымлённости и большого количества горючих материалов в помещении.

«Площадь пожара составляет порядка 4000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекается более 80 человек и 30 единиц техники», — говорится в сообщении.

